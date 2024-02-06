Украинский спецназ уничтожил разведывательное оборудование, установленное россиянами на нефтяной платформе. Инцидент произошел в Черном море, недалеко от побережья Крыма.

Бойцы на лодках приплыли к добывающей платформе, на которой было установлено оборудование для усиления работы БПЛА «Мохаджер-6» и РЛС. Через последнюю военные РФ контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря.

Оборудование было захвачено, а мачта с антенной заминирована и взорвана дистанционно. Сообщается, что этот рейд обеспечил безопасное передвижение кораблей и ограничил возможности РФ в северо-западной части Черного моря. (Rzeczpospolita)