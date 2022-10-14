В части Белгорода пропал свет после удара Украины по ТЭЦ у местного завода «Луч». В результате обстрела загорелась подстанция 110 кВт, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, службы постараются максимально быстро устранить последствия: «Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания».

11 октября произошел пожар на ТЭЦ в Шебекино. Пропал свет и водоснабжение. Без электроэнергии остались 2000 человек.

13 октября в результате обстрелов пострадала многоэтажка в Белгороде, был уничтожен пограничный пункт в Шебекино, а вечером того же дня в одном из поселков сдетонировал склад боеприпасов. Позже Следственный комитет России заявил, что в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие. По фактам обстрелов возбуждены уголовные дела.

14 октября было атаковано приграничное село Вознесеновка в Шебекинском районе. Получили повреждения пять частных домов и линия электропередачи. Прекратилась подача электричества в саму Вознесеновку и ряд других населенных пунктов. Также части ракет, сбитых ПВО, упали в Новооскольском округе и повредили железную дорогу по направлению Старый Оскол — Валуйки. В связи с этим там временно остановили движение поездов.

На фоне непрекращающихся обстрелов Гладков объявил, что во всех школах Белгородской области с 17 октября начнутся внеочередные каникулы. Ранее образовательные учреждения региона перевели на дистант.

Обстрелы энергообъектов в приграничных регионах России участились после того, как российские войска нанесли массированные ракетные удары по Украине 10 октября. Киев говорил о серьезном повреждении гражданской инфраструктуры по всей стране — без электроснабжения остались тысячи населенных пунктов. Полностью его удалось восстановить только 14 октября. (moscowtimes.ru)