Командующий ВСУ Александр Сырский заявил в воскресенье, что в Харьковской области сложилась трудная ситуация на поле боя, но что украинские войска удерживают линию фронта.

В пятницу Россия начала новое наступление на Харьков. В субботу Москва заявила о захвате пяти деревень. Украинская сторона подчеркивает, что отражает атаки российских войск.

«Подразделения Сил обороны ведут жесткие оборонительные бои, попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, – написал Сырский в «Телеграме». – Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение».

Киев утверждает, что несколько месяцев задержек с голосованием в Конгрессе по масштабному пакету помощи стоили ему потери позиций на поле боя. Теперь Украина надеется, что значительные объемы недавно одобренной помощи быстро поступят и помогут укрепить оборону.

«Враг ведет свои действия на два фронта… он пытается расширить фронт», – заявил военный пресс-секретарь Назар Волошин в воскресенье в эфире украинского телевидения.

По его словам, основные направления атаки России нацелены на города Вовчанск и Липцы.

Липцы находятся примерно в 12 милях (около 20 км) от окраин Харькова. В начале вторжения в 2022 году российские войска достигли пригородов города, но были отброшены.

Волошин призвал жителей сохранять спокойствие, заявив, что Россия ведет информационную кампанию с целью посеять панику.

«Население должно сохранять спокойствие… Силы обороны удерживают (рубежи), ситуация под контролем», – сказал пресс-секретарь. (Голос Америки)