Киев построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной части страны.

Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что обсуждалось строительство укреплений на ключевых оборонительных линиях, включая направления Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское, а также вдоль границы с Россией и Беларусью.

На прошлой неделе после заседания ставки, украинский лидер заявил, что в стране имеется достаточное количество мин и бетона для реализации этого проекта.