Тела 25 украинских защитников возвращены на подконтрольную властям территорию в рамках очередной операции. Об этом сообщили 20 сентября на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины», – сообщили в министерстве.

Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

(gordonua.com)