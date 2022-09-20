Тела 25 украинских защитников возвращены на подконтрольную властям территорию в рамках очередной операции. Об этом сообщили 20 сентября на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
«Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины», – сообщили в министерстве.
Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
(gordonua.com)