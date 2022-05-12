Одесская областная военная администрация подтвердила поражение Вооруженными силами Украины российского корабля типа 23120 у острова Змеиный.

Об этом вечером, 12 мая, сообщил спикер ОВА Сергей Братчук. «Благодаря действиям наших военных загорелось судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров». Одно из самых новых в российском флоте. Говорят, что «ковыляет» в Севастополь. Сейчас информация нуждается в уточнении. Но то, что ему дали «Змеибаев», — это правда», — отметил Братчук.

Ранее о возгорании на судне «Всеволод Бобров» писало издание BlackSeaNews. Журналист Сергей Высоцкий уточнял, что в корабль попала украинская ракета «Нептун».

«Всеволод Бобров» вез на остров Змеиный подкрепление, в том числе зенитно-ракетные комплексы.

Отмечается, что у России кораблей проекта 23120 всего два.