Швейцарская компания Swixx BioPharma объявила о прекращении поставок инсулина «Хумалог» крупнейшего производителя Eli Lilly в Россию, говорится в ответе компании на запрос The Insider.

Представитель компании сообщил, что в настоящее время распродаются запасы инсулинов на своих складах в России. В наличии еще остаются «Хумалог Микс 50 КвикПен» и небольшое количество «Хумалога Микс 25» в картриджах и шприц-ручках. Решение о прекращении поставок принял производитель Eli Lilly 23 мая.

В марте минувшего года американская фармацевтическая компания Eli Lilly заключила договор с Swixx BioPharma о передаче прав на ввоз лекарств и их реализацию на территории России. «Данное соглашение позволит и далее осуществлять поставки жизненно важных лекарственных препаратов компании в Россию для пациентов, которые нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний», — заявили в Eli Lilly. Американская компания заявила о приостановке экспорта неосновных лекарств и другой деятельности сразу после российского вторжения в Украину.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщал «Коммерсанту», что передача прав на ввоз и реализацию товара была попыткой сохранить часть рынка выручки, на который приходилось заметная доля продаж компании в РФ. При этом газета отмечала, что объем госконтрактов по инсулину «Хумалог» сократился. В 2022 году он составил 614,8 млн рублей, что на 31% меньше, чем годом ранее и на 43% меньше по сравнению с 2020 годом.

В марте этого года в России возник дефицит сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп» от датской Novo Nordisk, который позволяет принимать пищу сразу после инъекции. Госзакупки препарата, который ранее лидировал по объему среди средств этого сегмента, в январе–марте упали на 95%, до 22 млн руб.

«Фиасп» — ультракороткий инсулин аспарт, который используют пациенты с диабетом первого типа. Он имеет быструю скорость всасывания из-за добавления никотинамида. У «Хумалог» и еще одного быстрого инсулина «Апидра» эффект наступает позже.

В Минздраве заявили, что обеспеченность инсулином аспарт в целом по России составляет 8,6 месяца, в клиниках — 10,5 месяца, в аптеках — 2,5 месяца. В октябре прошлого года аналог «Фиаспа» под брендом «Ринфаст Ник» зарегистрировал российский «Герофарм», однако объем его поставок пока незначителен. С начала года компания выпустила 300 тыс. упаковок, отметив, что планирование объема выпуска «происходит с учетом существующей потребности». В январе–марте 2024 года объем госзакупок аналога составил всего 37,8 млн руб. По данным The Insider, «Хумалог» также планируют заменять аналогом от «Герофарм» — инсулином «РинЛиз». (moscowtimes.ru)