Велика вероятность того, что в ближайшее время Украина получит истребители F-16, которые крайне необходимы ей для противостояния российской агрессии.

Такое заявление в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka сделал председатель Объединенного комитета руководителей штабов Марк Милли, напомнив, что существует программа обучения и дело движется вперед, собщает Reuters.

«Относительно F-16. На самом деле дело движется вперед. Итак, существует программа обучения, и они (украинцы – ред.), вероятно, получат F-16… в не столь отдаленном будущем», – отметил Милли. (УНИАН)