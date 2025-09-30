Украина является первой линией обороны Североатлантического альянса, поэтому его страны-участницы продолжают ее поддерживать, рассказал генсек блока Марк Рютте. Его заявление опубликовано на сайте НАТО.

Он рассказал, что альянс помогает украинцам, ведь это касается ценностей блока и коллективной безопасности.

«Поэтому крайне важно, чтобы они продолжали бороться. Поэтому мы продолжаем их поддерживать», — заявил Рютте.

По его словам, НАТО необходимо создать «стену дронов». Генсек альянса отметил, что блок не может тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, стоимость которых составляет всего пару тысяч долларов.