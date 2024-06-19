Украина скоро подпишет соглашение о безопасности с Европейским Союзом.

Информацию об этом распространил офис президента Украины.

Сообщается, что переговорные команды Украины и Евросоюза согласовали текст соглашения о безопасности, которое будет подписано в ближайшее время. По поручению Президента Украины и главы офиса Президента заместитель главы офиса Президента Игорь Жовква провел завершающий этап переговоров по соглашению о безопасности с заместителем генерального секретаря Евросоюза по вопросам мира, безопасности, обороны и иностранных дел Чарльзом Фрисом.

«Переговорные группы Украины и ЕС доработали текст соглашения о безопасности и договорились подписать его в ближайшее время», — сообщили в офисе Президента.

Соглашение о безопасности будет заключено в соответствии с Совместной декларацией о поддержке Украины, утвержденной ЕС совместно со странами G7 12 июля 2023 года в Вильнюсе.