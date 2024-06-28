Чехия планирует подписать соглашение с Украиной о безопасности перед саммитом НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Об этом сообщает Чешское информационное агентство (ČTK).

«Чехия планирует еще до саммита НАТО в Вашингтоне подписать соглашение о безопасности с Украиной, и представители Чехии хотят официально объявить об этом в американской столице», — отмечается в материале агентства.

При этом подчеркивается, что договор еще не оформлен окончательно и дорабатывается. Он может быть подписан дистанционно, чтобы в ближайшие сроки вступить в силу.