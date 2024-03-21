Президент Финляндии Александер Стубб готовится подписать соглашение с Украиной о военной поддержке.

Как передает #, об этом со ссылкой на источники сообщает газета Iltalehti.

По ее данным, ожидается, что данное соглашение будет подписано в Киеве во время визита Стубба ва Украину. Дата поездки не уточняется.

Согласно сведениям газеты, по договору Финляндия возьмет на себя обязательство поставлять Украине вооружение «в течение многих лет» и оснастить украинский военно-морской флот, поддерживать членство Украины в НАТО без определения сроков данного события и выполнить ряд других пунктов. Финские компании в случае подписания документа должны будут помогать Киеву выстраивать оборонную промышленность.