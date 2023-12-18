Иран должен предпринимать шаги по предотвращению возможного обострения конфликта в Ближневосточном регионе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной с израильским коллегой Йоавом Галантом пресс-конференции в Тель-Авиве.

«Разумеется, Соединенные Штаты не стремятся к войне. И мы настоятельно призываем Иран предпринять шаги по предотвращению эскалации», — сказал Остин. По его утверждению, Иран в настоящее время «усиливает напряженность в регионе», продолжая поддерживать радикальные группировки. «Злонамеренные атаки иранских прокси угрожают безопасности жителей региона и могут быть чреваты расширением масштабов конфликта», — отметил глава Пентагона.

«Мы работаем над тем, чтобы конфликт не распространился за пределы сектора Газа», — подчеркнул Остин.