Иллюзия сближения с Евросоюзом угрожает Армении закабалением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, все, что будет на пользу Армении, «может только приветствоваться». При этом представитель внешнеполитического ведомства России предостерегла Ереван от «кровожадного волчары или даже саблезубого тигра», скрытого под овечьей шкурой «еэсовских песнопений».

«Они (страны Запада) именно так внедряются во внутреннюю жизнь, в экономические проекты государств, которые только набирают темпы своего развития, находясь в демократическом транзите, являясь государствами развивающимися, — именно под таким соусом, и в этом большая опасность», — пояснила Захарова. (Лента.ру)