Джорджа Мелони вышла на новый этап своей политической карьеры, закрепив за собой статус одного из наиболее устойчивых европейских лидеров последних лет. Для Италии, где правительства десятилетиями отличались нестабильностью, продолжительное пребывание одного кабинета у власти само по себе является серьезным политическим достижением. Неудивительно, что этот рубеж привлек внимание за пределами страны. Одним из первых Мелони поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ответ итальянского премьера, в котором она подчеркнула «искреннюю дружбу народов» и заговорила о новых возможностях для сотрудничества, показателен уже не столько с точки зрения протокола, сколько с позиции геополитики.

За последние годы Баку и Рим выстроили отношения, которые заметно вышли за рамки традиционной двусторонней торговли. Энергетика стала их фундаментом, но сегодня она лишь часть более масштабной конструкции, включающей транспорт, инвестиции, инфраструктуру и региональную безопасность.

Для Италии Азербайджан представляет интерес прежде всего как надежный источник энергоресурсов. Страна остается одним из ключевых покупателей азербайджанского газа, поступающего в Европу по Трансадриатическому газопроводу — западному участку Южного газового коридора. После радикальной перестройки европейской энергетической политики значение этого маршрута существенно возросло. Поставки из Азербайджана вписались в стратегию сокращения зависимости Европы от российских энергоносителей и диверсификации источников импорта.

Для Рима это уже давно не просто коммерческий вопрос. Энергетическая безопасность превращается в один из инструментов внешней политики, а контроль над маршрутами поставок приобретает такое же значение, как доступ к самим ресурсам. Азербайджан в этой системе занимает особое положение: он соединяет Каспий с европейским энергетическим рынком и одновременно находится на пересечении нескольких перспективных транспортных направлений.

Для Баку европейский рынок также имеет стратегическое значение. Диверсификация экспорта снижает зависимость от отдельных направлений, а энергетическое партнерство с государствами ЕС создает дополнительный политический ресурс. Чем больше европейская инфраструктура оказывается связана с азербайджанским направлением, тем выше значение Баку в расчетах европейских столиц.

Но превращать отношения Баку и Рима исключительно в энергетический альянс уже недостаточно. Южный Кавказ быстро меняет свое значение для Европы. Регион становится частью более крупной системы, связывающей Каспий, Центральную Азию, Турцию и европейские рынки.

В этой конфигурации на первый план выходит транспорт. Азербайджан стремится закрепиться как один из ключевых узлов Среднего коридора — маршрута, связывающего Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. Для европейских государств это означает возможность получить дополнительные логистические каналы, менее зависимые от традиционных маршрутов через Россию. Для Баку — шанс превратить выгодное географическое положение в политический и экономический капитал.

Италия заинтересована в таком развитии не меньше других крупных европейских экономик. Рим получает возможность укреплять связи не только с Азербайджаном, но и с более широким евразийским пространством, которое постепенно становится важнее для европейской торговли и энергетической безопасности.

Особое значение здесь приобретает Турция. Азербайджано-турецкая связка уже создала инфраструктурную и энергетическую основу для выхода Каспийского региона на европейское направление. Италия, углубляя отношения с Баку, получает возможность взаимодействовать с этой системой через одного из ее ключевых участников. Поэтому формула Баку—Рим фактически существует внутри более широкой географии Азербайджан—Турция—Европа.

Это меняет и политический вес самого Азербайджана. Баку становится для Европы важен не только потому, что поставляет газ, но и потому, что способен участвовать в формировании маршрутов, связывающих европейское пространство с Каспием и Центральной Азией.

На этом фоне становится понятнее и итальянская стратегия. Рим получает возможность расширять собственное влияние на Южном Кавказе без необходимости превращать присутствие в политическое противостояние. Италия действует прежде всего через экономику — энергетику, инвестиции, транспорт и промышленную кооперацию. Такой подход позволяет ей постепенно наращивать влияние там, где европейская политика становится все более конкурентной.

Здесь особенно заметен контраст с Францией. Париж также стремится усилить свое присутствие на Южном Кавказе, но делает ставку на другую модель. Французская политика гораздо сильнее опирается на политическую и ценностную повестку, вопросы безопасности и поддержку Армении. Рим же выстраивает отношения с Баку преимущественно вокруг экономических и стратегических интересов.

Для Азербайджана эта разница принципиальна. Баку заинтересован в европейских партнерах, которые готовы обсуждать конкретные проекты и долгосрочные интересы, не превращая двусторонние отношения в постоянную политическую дискуссию. Поэтому прагматичная позиция Италии получает дополнительную ценность. В более широком смысле речь идет о конкуренции различных европейских подходов к Южному Кавказу. Франция стремится расширять политическое влияние, Италия — экономическое и энергетическое присутствие. Обе модели преследуют собственные интересы, но используют разные инструменты.

Для Азербайджана наличие нескольких европейских центров интереса к региону создает дополнительное пространство для дипломатического маневра. Баку получает возможность не просто реагировать на европейскую политику, а самому становиться одним из факторов, влияющих на ее формирование. И здесь проявляется еще одна важная особенность итало-азербайджанских отношений. Для Рима партнерство с Баку — это способ получить более прочные позиции в пространстве между Европой, Турцией, Каспием и Центральной Азией. Для Баку — возможность укрепить связи с одной из крупнейших экономик Евросоюза и одновременно усилить свое присутствие в европейской политической повестке.

Персональное доверие между Алиевым и Мелони в этой системе также приобретает практическое значение. Теплая реакция итальянского премьера на поздравление президента Азербайджана, включая формулу об «искренней дружбе народов», выходит за рамки обычного дипломатического протокола. Когда за отношениями лидеров стоят энергетические проекты, инвестиции и стратегические интересы, личные контакты становятся дополнительным механизмом продвижения конкретных решений.

Не случайно Мелони упомянула и «новые важные возможности для сотрудничества». За этой формулировкой может стоять дальнейшее расширение двусторонней повестки — от энергетики до транспорта, инфраструктуры и инвестиций. Особенно перспективным становится направление, связанное с ролью Азербайджана в новых евразийских маршрутах.

Таким образом, сводить итало-азербайджанские отношения к формуле «Италия покупает азербайджанский газ» уже невозможно. Газ стал отправной точкой, но значение партнерства определяется более широкой системой интересов.

Азербайджан предлагает Европе не только энергоресурсы. Он предлагает доступ к Каспию, участие в новых транспортных маршрутах и возможность укреплять связи с Центральной Азией через Южный Кавказ и Турцию. Италия, в свою очередь, стремится использовать эти возможности для укрепления собственной экономической и политической позиции внутри меняющейся европейской системы.

В этом и заключается главный геополитический смысл сближения Баку и Рима. Речь идет уже не просто о двустороннем партнерстве двух государств, а о формировании одного из элементов новой географии европейского влияния.

Если раньше Азербайджан воспринимался в Европе прежде всего как альтернативный поставщик энергоресурсов, то сегодня его значение постепенно расширяется. Энергетика, транспорт, Каспий и Средний коридор складываются в единую систему, в которой Баку получает гораздо больший стратегический вес.

Для Италии партнерство с Азербайджаном становится способом укрепить позиции на направлении, значение которого для Европы будет только расти. Для Азербайджана отношения с Римом — это возможность закрепить собственную роль в европейской архитектуре энергетики, торговли и транспортной связанности.

Поэтому за коротким обменом поздравлениями между Алиевым и Мелони просматривается гораздо более серьезная тенденция. Баку и Рим сближаются не вопреки геополитическим изменениям, а именно потому, что эти изменения создают для них новые точки пересечения интересов. И чем активнее Европа перестраивает энергетические и транспортные маршруты, тем выше стратегическая цена азербайджано-итальянского партнерства.

Автор

Заур Нурмамедов