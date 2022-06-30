Украина призывает государства Каспийского моря заставить Российскую Федерацию прекратить осуществлять воздушные удары по Украине из этого региона.

Как говорится в заявлении МИД Украины, 29 июня в Туркменистане состоялся Шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.

«Украина призывает государства Каспийского региона приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», — отмечается в заявлении.

Как отметили украинские дипломаты, пункт 2 статьи 3 Конвенции предусматривает «использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов связанных с Каспийским морем мирными средствами».

«Подчеркиваем, что ракетные удары, которые наносит Россия по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положения конвенции», — констатируют в МИД.

«Призываем страны-участницы Конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также сделать невозможным дальнейшую милитаризацию региона и втягивание его в вооруженный конфликт», — сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, утром 26 июня российские войска запустили ракеты по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе. Из-под завалов дома спасли нескольких человек, среди которых 7-летняя девочка и ее мама.

Еще одна ракета упала на территорию детсада.