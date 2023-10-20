За последние 10 лет уровень Каспийского моря снизился на 114 см.

Как сообщает #, об этом сказала заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Она отметила, что по сравнению с Балтийским морем нынешний уровень Каспийского моря составляет -28,78 метра:

«За последние 5 лет уровень Каспийского моря снизился на 69 сантиметров, а за последние 10 лет – на 114 сантиметров. Это одна из проблем, которая беспокоит все прикаспийские страны. По инициативе Азербайджана в октябре прошлого года была проведена конференция по этому вопросу. 2 ноября состоится очередная конференция. Наши сотрудники готовятся к ней. На ней будут проведены обсуждения по этой проблеме».