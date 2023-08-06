Украина получила от Франции ракеты большой дальности SCALP.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, выложив соответствующее фото, на котором подписывает одну из них.

До этого министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна согласилась передать Украине дальнобойные ракеты SCALP при условии, что они не будут применяться по территории Российской Федерации. Он пояснил, что ракеты, общая дальность полетов которых составляет 250 км, могут наносить удары непосредственно по тем точкам, которые находятся за российской линией обороны.

Министр уточнил, что эти точки представляют явный стратегический интерес и позволят дезорганизовать оборону России для проведения контрнаступления ВСУ.