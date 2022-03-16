За последние сутки Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины. На отдельных направлениях ВСУ перешли в контрнаступление.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

За прошедшие сутки за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того – сбито один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Были совершены девять авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

Оккупационные войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов.

Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны. (Сегодня)