Силы обороны Украины атаковали надводными дронами российские сторожевые корабли в акватории Черного моря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет аналитиков Института изучения войны (ISW).

Согласно заявлению украинского командования, 14 сентября защитники нанесли неуказанные повреждения двум российским патрульным кораблям класса «Василий Быков» в юго-западной части Черного моря. При этом в Министерстве обороны РФ утверждали, якобы силы их Черноморского флота уничтожили в этом районе два украинских военно-морских дрона.

Источники в СБУ заявили, что 14 сентября военно-морской беспилотник существенно повредил российский корвет класса «Бора» у входа в Севастопольскую бухту, однако в российском Минобороны рассказывали, будто силы ЧФ РФ уничтожили украинский надводный беспилотник и якобы отразили эту атаку.

В Институте изучения войны добавляют, что по данным российского источника, этот корвет не получил видимых повреждений.