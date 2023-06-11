Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, внезапно решивший сложить с себя полномочия депутата, возродил старые разногласия внутри правящей Консервативной партии, пишет Euractiv. По информации портала, данное событие позитивно восприняли в оппозиционной Лейбористской партии в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти уже в 2024 году.

Как отмечается, консерваторам теперь предстоят перевыборы в трех дополнительных избирательных округах, так как вместе с Джонсоном свои мандаты сложили его союзники в лице Надин Доррис и Найджела Адамса. В то же время партия испытывает серьезные проблемы с общественной поддержкой, по последним опросам, лейбористы опережают Консервативную партию на 16%.

Euractiv указывает, что на фоне предстоящих дополнительных выборов в правящей партии вновь начались споры между соратниками Джонсона и теми, кто поддерживает действующего премьера Великобритании Риши Сунака. При этом портал подчеркивает, что решение об уходе из парламента может стать завершением политической карьеры бывшего главы британского кабмина. (gazeta.ru)