Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал постыдным и антигосударственным решение президента Саломе Зурабишвили о помиловании участника прошлогодних протестов против закона об иноагентах Лазаре Григориадиса.

«Я не побоюсь сказать, что это уже антигосударственное деяние… Она окончательно предала не только наших избирателей, партию, народ и страну, она предала нашу полицию. Она оскорбила нашу полицию», — сказал Гарибашвили.

Он назвал Зурабишвили «соучастницей преступления против полиции».

«Это очень большой стыд… Этим помилованием Саломе Зурабишвили кинула «коктейль Молотова» в полицейских. Вот вам моя оценка», — заявил Гарибашвили.

Зурабишвили в пятницу объявила, что помилует 22-летнего Григориадиса. За несколько часов до этого суд признал его виновным в покушении на здоровье полицейских и уничтожении чужого имущества путем поджога, приговорив к девяти годам тюрьмы.

Хотя президент не обязана аргументировать свои решения о помиловании, Зурабишвили заявила, что считает доказательства против Григориадиса недостаточными. Она выразила уважение и подчеркнула важность работы полиции, добавив, что в ее действиях «нет никакого подстрекательства» против этого института.

Григориадис — единственный приговоренный к тюремному сроку участник проевропейских масштабных акций против закона об иноагентах. Рассмотрение его дела продолжалось почти год. Приговор выносили на фоне возвращения инициативы в парламент Грузии и новых протестов.

Следствие утверждает, что в марте 2023 года Григориадис дважды бросил «коктейль Молотова» в направлении спецназа, в результате чего пострадали двое сотрудников, а также поджег полицейский автомобиль.

Главными доказательствами против него послужили показания полицейских. Также прокуратура показала кадры с акций, на которых невозможно разглядеть лица. Человека в толпе пометили стрелкой, объяснив, что это Григориадис.

До вынесения приговора власти Грузии окрестили Лазаре «анархистом». Ираклий Кобахидзе, недавно ставший премьером, год назад заявил, что у Григориадиса «спутана всякая ориентация», и именно такие люди совершали насилие в отношении полицейских. (newsgeorgia.ge)