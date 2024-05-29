29 мая руководители комиссий и секретари парламента Французской Полинезии (Mā’ohi Nui — на местном языке), а также руководство правящей в стране партии «Тавини» прибыли в Азербайджан.

Как сообщает #, целью четырехдневного визита является рассмотрение возможностей сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией в межпарламентской, экономической, гуманитарной сферах, а также в сфере науки, образования, спорта, здравоохранения и др. В связи с этим планируется проведение встреч в Милли Меджлисе, а также других государственных и частных учреждениях.

В рамках визита в Милли Меджлисе будет организована конференция на тему «Право на деколонизацию Французской Полинезии: вызовы и перспективы».

Визит делегации Французской Полинезии состоялся по приглашению Бакинской инициативной группы (БИГ), которая действует в сфере борьбы с колониализмом и его новыми проявлениями в XXI веке.

Партия «Тавини» уже много лет борется за освобождение от французского рабства и независимость Французской Полинезии.