Уговорите Кремль не трогать ваших мигрантов – чего добивается Россия, выдворяя 120 тысяч азербайджанцев?

На днях Министерство внутренних дел России выступило с требованием к государствам СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, покинули страну до 15 июня.

Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил первый замглавы ведомства Александр Горовой, передают российские СМИ.

Согласно статистике МВД, которую продемонстрировал замминистра на слайде, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — с Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана.

«Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ, блогерами провели агитационную работу», — подчеркнул Горовой.

При этом замглавы МВД РФ заверил, что «никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет».

Напомним, что в середине декабря Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.

Итак, вопрос – чем можно объяснить это новое решение? Ведь еще недавно российские СМИ шумели, мол, из-за того, что границы закрыты, трудовых мигрантов в РФ не пускают, хромает работа – людей не хватает на стройках страны, на уборке улиц во многих городах. В общем, во всех сферах, где были задействованы гастарбайтеры. И вдруг такое заявление от МВД. Чего добиваются этим российские власти? Это принуждение к чему-то?

Получается, только в Азербайджан должны будут вернуться около 120 тысяч безработных – куда их деть, что с ними делать, найдутся ли для них рабочие места на родине?

Понимает ли Москва что этот ее шаг сильно ударит по ее имиджу в странах СНГ? На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— Я знаком с этим заявлением заместителя министра внутренних дел России, и честно говоря, оно не вызвало у меня никакого удивления. Потому что вопросом мигрантов российские власти спекулировали все время, и всегда пытались использовать его как средство давления на страны СНГ. Из которых и приезжают трудовые мигранты в РФ.

Хотя действительно ситуация парадоксальная – ведь в первую очередь именно сама Россия нуждается в трудовых мигрантах из-за того, что у нее очень серьезные демографические проблемы и острая нехватка рабочей силы, особенно неквалифицированной.

Нынешнее резкое изменение подхода к мигрантам, я думаю, продиктовано тем, что в России снова доминируют политические интересы над экономическими. Потому что с экономической и даже демографической точки зрения, Москве было бы выгодно сегодня стимулировать приток трудовых мигрантов, особенно из постсоветских стран, потому что с ними не возникает проблем культурной совместимости – эти люди по крайней мере минимально владеют русским языком, и более-менее знают Россию.

При том уровне ксенофобии и расизма, который существует в России, мигрантам не из постсоветских стран ужиться в этой стране намного сложнее.

Но на сегодня на повестке российской внешней политики стоит задача полного подчинения бывших республик СССР, включение всех их в евразийское экономическое пространство, в Таможенный союз, а также в ОДКБ. И для этого Москва использует самые разные средства. В отношении Беларуси одни методы – Лукашенко держат в подвешенном состоянии, постоянно пугают его то переворотами, то попытками цветных революций. С Украиной всё ясно. Казахстану предъявляют территориальные претензии. Молдову пытаются подчинить своей воле через сепаратистов. Примерно такой же сценарий в отношении Грузии. А для других стран, у которых нет демографических проблем и естественный прирост населения пока что на нормальном уровне – я имею в виду центральноазиатские страны и Азербайджан – Россия начинает использовать проблему мигрантов.

Я не думаю, что эти меры имеют хорошую перспективу. В конечном итоге, от этого больше пострадает сама Россия, чем страны СНГ, потому что это не только подорвет остающееся у них доверие к Москве, но еще и ухудшит двусторонние отношения между этими странами и РФ.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Вряд ли российские власти настроены сейчас на массовую высылку из страны трудовых мигрантов — заявления целого ряда официальных лиц говорят о противоположном. Достаточно вспомнить, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял в апреле 2021 года, что «мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов». Кроме того, вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройкомплекс, называл отток мигрантов одной из причин роста цен на российском рынке жилья, а в феврале 2021 года представители Минсельхоза поднимали вопрос о необходимости привлечения иностранных рабочих для сферы АПК (агропромышленный комплекс).

Поэтому заявление первого замглавы МВД Александра Горового по поводу нелегальных мигрантов, возможно, подготовка не к массовой высылке таких людей из России, а к новым мерам по их легализации. По крайней мере, в начале апреля 2021 года сообщалось, что законопроект, создающий возможности для иностранных граждан и лиц без гражданства, ранее нарушавших нормы миграционного законодательства, легализовать свое пребывание на территории страны, уже разрабатывается МВД.

Кроме того, возможно, заявления представителей МВД в миграционной сфере призваны привлечь дополнительное внимание к перспективам вступления ряда государств-поставщиков рабочей силы в Евразийский экономический союз.

В ходе парламентской кампании (как известно, в России в сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму) использование миграционной темы также возможно. Прежде всего, политическими силами, которые традиционно обращаются к этому вопросу – например, ЛДПР. Но пока данный вопрос находится на периферии политической повестки и не факт, что интерес к нему в ближайшие месяцы вырастет принципиально.

Политолог Зардушт Ализаде:

— Данное сообщение г-на Горового является мерой во исполнение указа президента России, который, как вы сами и отмечаете, продлил срок пребывания незаконно находящихся на территории России мигрантов до 15 июня. Как сказал поэт, «чего же боле»?

Путин приказал, замминистра приступил к исполнению приказа. Является ли эта мера чем-то направленным против стран СНГ? Давеча прошло сообщение, что Азербайджан выдворил со своей территории свыше 600 иностранцев. Азербайджан что, этим шагом решил с кем-то рассориться? Да любое государство старается исполнять свои законы, в том числе касающиеся правил нахождения иностранцев на своей территории.

Роль мигрантов в экономике России важна, но не критически. Мигранты, которые находятся на территории России законно, с оформлением всех требуемых документов, будут продолжать работать, зарабатывать и поддерживать своих родных денежными переводами. Россия никаких враждебных действий против мигрантов на этнической почве не производит. Просто она пытается упорядочить статус мигрантов в соответствии с законом.

Что делать 120 тысячам азербайджанцам, которые вернутся на родину? А в Азербайджане для них дел нет? Ильхам Алиев объявил широкую программу восстановления Карабаха. Пусть возьмет их на работу и привлечет их к восстановлению Карабаха. Работа в Азербайджане есть, было бы желание поделиться деньгами ГНФАР.

Решение Москвы может задеть чувства только малограмотных людей. А мало-мальски умеющим думать людям суть дела ясна: Россия приводит в порядок свои внутренние дела. Вот если бы еще сумела обуздать коррупцию верхушки, да перестать тратить народные денежки на разных иностранных дармоедов, глядишь, и народ российский заживет чуток получше…

Виталий Андриевский, доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова):

— В России острая нехватка рабочих рук. И трудно представить, что в этой ситуации она готова к тому, чтобы страну покинуло около миллиона мигрантов.

Так зачем это заявление?

Скорее всего для того, чтобы государства, граждане которых находятся в России, начали искать возможности уговорить Кремль не трогать мигрантов из их стран. И причина понятна. Сейчас в этих странах в связи с пандемией возросла безработица и возврат мигрантов может привести к росту социальной напряжённости. Пойдя им на встречу, Россия может усилить политическое влияние на эти страны.

Казбек Бейсебаев, политолог (Казахстан):

— Я думаю, что это решение больше экономическое. Пандемия сильно сказалась на простых россиянах, и немало тех, кто оказался без работы. Иначе говоря, их нужно срочно трудоустроить. Если этого не сделать, то социальное напряжение будет расти. А это никак не нужно перед выборами в Госдуму, местные законодательные собрания, и выборами губернаторов в некоторых регионах.

Напомню, что выборы пройдут в сентябре. Этим я могу объяснить нынешнее решение российских властей.

Ярослав Божко, глава Центра политических исследований «Доктрина» (Украина):

— Отчасти это решение направлено на стимулирование электоральной популярности властей в РФ перед выборами в Государственную Думу. По сути, это помогает власти создавать имидж борцов за национальную идентичность, проводя линию «свои/чужие» и ещё раз акцентировать внимание на угрозах, которые, по мнению российских властей, исходят от иностранцев.

С идеологической точки зрения партия власти в России содействует в той или иной мере изоляционизму РФ и созданию образа внешней угрозы для россиян, которую в массовой культуре часто олицетворяют приезжие из соседних стран на заработки.

Антииммигрантские настроения усиливают потребность в сильной власти, на чем хотят спекулировать в Кремле.