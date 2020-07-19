Уезжать нельзя остаться: какой будет миграционная ситуация в стране после пандемии?

Пандемия обострила многие проблемы, и одна из основных –проблема с занятостью. Немалый процент граждан остался без работы в результате карантинных мер, и некоторые из них надеются на то, что с открытием границ, они смогут попытать счастье, в том числе трудовое, в других странах.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что после открытия границ, за трудовым счастьем поедет часть мелких предпринимателей, чей бизнес подкосила пандемия. В других странах, таких как Турция и Россия, у них больше возможностей, так как там рынок намного больше. Есть перспективы заработать и в Китае. А вот Иран, по его мнению, не даст мигрантам возможностей развернуться.

Навсегда, как заявил # Агаев, уедет где-то 0,1% тех, кто сейчас утверждают, что только и ждут, что открытия границ, чтобы купить билет в один конец.

«Большинство из тех, кто так говорит, делают это на эмоциях, устав от происходящего. А позже они осознают, что во многих странах дела обстоят не лучше или не намного лучше, чем у нас. Экономика во многих государствах,– подчеркивает он,– рухнула из-за пандемии. В частности в Италии большое количество безработных, куда им еще приезжие. Похожая ситуация в Испании, Португалии, Греции. К тому же, миграционные правила во многих странах наверняка будут ужесточены».

Председатель Общественного Совета при Государственной миграционной службе Азер Аллахверанов отметил, что и сейчас, несмотря на закрытые границы, происходит определенный миграционный обмен. Есть чувствительные кейсы, по которым люди могут въехать- выехать. Наши граждане, находящиеся за рубежом, могут вернуться домой чартерными рейсами. Иностранцы, застрявшие из-за пандемии в Азербайджане, обращаются в свои посольства в нашей стране, там составляют списки таких людей, организуют их вылет.

«После того, как пандемия сойдет на нет, можно ожидать огромный миграционный поток. Границы закрыты с марта месяца, а ведь есть немало наших граждан, которым нужно покинуть пределы Родины по тем или иным причинам, и есть много иностранцев, которые хотят приехать в Азербайджан. Так что будет всплеск. До пандемии миграционный обмен был преимущественно с Россией, Грузией, Украиной, Ираном, в какой-то степени со Средней Азией и арабскими странами. С этими же странами он будет продолжаться и после пандемии»,– сказал он.

По словам Аллахверанова, люди будут переезжать за границу с теми же целями, что и раньше — для учебы, работы. А вот навсегда из Азербайджана уедет очень маленький процент.

«Будет примерно та же статистика, что и 3-5 лет назад. Чтобы был чувствительный сдвиг, нужно чтобы была благоприятная почва для эмиграции. Ее нет, и в обозримом будущем не будет. И до пандемии уехать и закрепиться в развитых странах было непросто, после пандемии это сделать будет еще сложнее»,– считает он.

Глава правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов отметил, что рост числа эмигрантов и иммигрантов в значительной степени будет зависеть от внешней и внутренней политики нашей страны.

Так, например, если оправдается оптимизм по поводу заключения двустороннего соглашения ЕС-Азербайджан, то закономерно усилится транзитная миграция через Азербайджан в Европу. Предвидя это, ЕС включает в общий пакет соглашение об реадмиссии, подразумевающее облегчение визового режима в обмен на согласие страны принимать обратно и возвращать в страну за свой счет депортируемых из ЕС граждан Азербайджана и транзитных мигрантов.

«Как это работает, можно видеть на примере соседней Грузии, из которой после заключения соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Европой стали охотней принимать туристов, но одновременно возвращают претендующих на статус беженца. Говоря о внутренней политике, я имею в виду, прежде всего, разборчивость мигрантов, которые выбирают для убежища стабильные и зажиточные страны»,– отметил он.

По словам Зейналова, если уровень жизни в Азербайджане понизится, что вполне вероятно на фоне вызванной пандемией экономической стагнации, то волны миграции будут по-прежнему обтекать Азербайджан.

«Не хочется думать и о гипотетической ситуации, что либеральная миграционная политика ЕС станет более жесткой. А такая тенденция намечается с укреплением позиций консерваторов в Европе, особенно после Брекcита, вызванного не в последнюю очередь именно миграцией. Ведь в этом случае мигранты, и в первую очередь беженцы от региональных конфликтов, тоже могут облюбовать Азербайджан, апеллируя к исламской солидарности. Сможем ли мы им предложить приличное жилье и работу, если это является актуальной проблемой для нас самих?»– задается вопросом глава ПЦА.

Зейналов также упомянул о другой категории мигрантов — наших согражданах, живущих и работающих в России и Украине. Вызванный пандемией рост безработицы в этих странах может вытеснить их на Родину, и это тоже может вызвать социальную напряженность в Азербайджане. Ведь эти люди давно отлучены от земли, а города мало что могут им предложить.

«Но большинство пустили корни в странах проживания, и во время пандемии в Азербайджан изъявили желание вернуться всего несколько тысяч наших гастарбайтеров. Однако даже этот небольшой репатриационный ручеек превратился в проблему с уголовными проявлениями и международными осложнениями, а что будет, если таких мигрантов будет на порядок больше?», –говорит Зейналов.

Нельзя, по его словам, исключить и то, что после пандемии рост деловой активности в Баку вызовет заметную внутреннюю миграцию из сельских районов в столицу. Ведь даже сейчас, когда в Баку безработица насчитывает сотни тысяч человек, сюда правдами и неправдами — в багажниках автомашин, с фиктивными медицинскими справками, а то и по грунтовым дорогам в обход полицейских постов каждый день рвутся сотни сельчан…