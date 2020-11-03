УЕФА рассматривает возможность проведения чемпионата Европы по футболу в одной стране

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает вариант проведения чемпионата Европы по футболу 2021 года в одной стране из-за пандемии коронавируса. Об этом 2 ноября сообщила газета Le Parisien.

По данным источника издания, УЕФА рассматривает Россию в качестве основного претендента на проведение турнира, поскольку недавно в стране прошел чемпионат мира по футболу, а ситуация с коронавирусом позволяет безопасно провести турнир.

Изначально предполагалось, что чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах: Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Копенгагене, Амстердаме, Бухаресте, Лондоне, Глазго, Бильбао, Дублине, Мюнхене и Будапеште. Турнир планировалось провести летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на следующий год.