УЕФА не будет наказывать клубы-основатели Суперлиги

К клубам-основателям Суперлиги Европы не будут применены санкции за их действия.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного комитета УЕФА.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.

Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», – говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов (ECA).

Суперлигу основали 12 клубов – «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». (sports.ru)