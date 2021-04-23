УЕФА не будет наказывать клубы-основатели Суперлиги

К клубам-основателям Суперлиги Европы не будут применены санкции за их действия.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного комитета УЕФА.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.

Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», – говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов (ECA).

Суперлигу основали 12 клубов – «Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал». (sports.ru)

| 2021-04-23T17:02:59+04:00 23 апреля 2021, 18:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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