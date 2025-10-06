УЕФА ведет переговоры с представителями Суперлиги о возможных изменениях формата европейских клубных соревнований после 2027 года, когда истекает срок действующего медийного соглашения, об этом сообщило испанское издание COPE.

Переговоры продолжаются около восьми месяцев, хотя окончательное соглашение пока не достигнуто.

Основное предложение предполагает гибридный формат, сочетающий элементы текущей Лиги чемпионов и первоначальной концепции Суперлиги. Согласно проекту, 36 команд будут разделены на две группы по 18 клубов. В первую группу войдут команды с наивысшими рейтингами УЕФА, во вторую — остальные участники. Каждая команда сыграет по 8 матчей (4 дома и 4 в гостях) только с соперниками из своей группы.

Предлагаемая система направлена на организацию более громких матчей, когда элитные клубы Европы регулярно пересекаются на стадионе, избегая встреч с командами более низкого рейтинга, такими как «Кайрат» или «Карабах».

Также рассматривается переход на прямые трансляции матчей через собственную платформу УЕФА по модели Netflix. Это позволит ассоциации отказаться от продажи прав вещательным компаниям и работать напрямую со зрителями. Изменения могут вступить в силу с сезона 2027/28 годов после утверждения всеми заинтересованными сторонами.