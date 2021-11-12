Грубое поведение футболиста сборной Азербайджана Теллура Муталлимова в игре против Люксембурга в отборочном матче турнира ЧМ-2022 сравнили с приемом из кунг-фу.

Издание Krone.at назвало удар ногой 26-летнего полузащитника «Сумгайыта» по Оливье Тиллю жестоким:

Издание отмечает, что разговоры о том, что потерявший мяч Муталлимов не заметил игрока соперника и поднял ногу почти на высоту его груди, являются глупостью.

Встреча завершилась проигрышем сборной Азербайджана со счетом 1:3. Теллур Муталлимов на 21-й минуте допустил грубость в отношении Оливье Тилля, и получив красную карточку, был удален с поля.