В ходе визита президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании в Великобританию король Карл III попробует склонить американского лидера к большей поддержке Украины пышным приемом. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что президента и первую леди будут чествовать «с величайшей помпой и пышностью, которые только может предложить Британия». Как следует из текста, Трамп станет первым президентом США, которого официально встретят в Виндзорском замке. Кроме того, к визиту подготовили банкеты, почетные эскорты, церемониальный воздушный парад.

«Королевское обаяние» может заложить основу для того, чтобы премьер Кир Стармер смог вновь предпринять попытку убедить американского лидера усилить давление на Россию, пишет Politico.

Газета также ссылается на слова бывшего британского дипломата, который заявил, что у Карла III будет «достаточно времени», чтобы донести до Трампа нужную точку зрения.

«Не было бы ничего удивительного, если бы он воспользовался возможностью в частном порядке призвать президента более эффективно поддерживать Украину», — заявил собеседник издания.