В последнее время плохо говорящий по-русски и по-армянски руководитель Союза армян России (САР) Ара Абрамян пытается предстать уже не в качестве главы общественной российской организации, а в статусе политического эксперта, который с умным видом смеет указывать как нужно поступать в отношении Азербайджана.

Так, на днях на сайте САР была распространена информация, в которой «действия» Азербайджана сравнивались с поведением Талибана и ИГИЛ. В основе этой информации легло письмо-обращение Ара Абрамяна как посла доброй воли ЮНЕСКО гендиректору организации с предложениями относительно принятия мер по «предотвращению вандализма в отношении древних арцахских памятников».

По информации сайта САР, пресс-релиз института «Араратский Альянс» с описанием ситуации в Карабахском регионе и «нависшей над армянским культурно-историческим наследием угрозой, был подхвачен и распространен более чем 200 мировыми СМИ». При этом в тексте пресс-релиза «действия» Азербайджана сравниваются с поведением Талибана и ИГИЛ.

Некогда поздравлявшие карабахских сепаратистов с «независимостью» Абрамян и его окружение должны знать, что приводимая ими информация является плодом их больного воображения.

Находящиеся на территории Карабахского региона Азербайджана христианские памятники в большинстве своем являются историческим наследием Кавказской Албании, которые на протяжении долгого периода пытались арменизировать. Целью этих преступных деяний было намерение скрыть неоспоримые факты переселения армян на эти земли с начала XIX века и сотворить поддельные исторические «доказательства» якобы тысячелетнего их присутствия в этих краях.

В вышедшей в 1916 году в Петрограде книге историка Б.Ишханяна отмечается, что «армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, частью являются аборигенами, потомками древних албанцев, а частью беженцами из Турции и Ирана, для которых азербайджанская земля стала убежищем от преследований и гонений». (Ишханян Б. Народности Кавказа. Петроград, 1916).

Католикос албанский Есаи Хасан Джалалян, занимавший патриарший престол в 1702-1728 гг., в своем знаменитом труде «Краткая история страны Албанской» конкретно описывает корни и происхождение кавказских албанов и отмечает постоянные попытки армян присвоить их культуру и историю.

Процесс арменизации Албанской церкви ускорился после 1836 года, когда был упразднен статус албанского католикоса. После упразднения Албанской церкви в 1836 году ее архивы, книги и утварь были перенесены в армянские храмы и библиотеки, в основном в Эчмиадзин, где большая часть албанского наследия была арменизирована.

Армянский епископ Макар (в миру Геворг Бархударянц) в своем произведении «Арцах», изданном в 1895 году, отмечал, что еще в 1828 году все культово-церковное наследие Албанской Апостольской Автокефальной Церкви было в цветущем состоянии. В 1836 году указом российского императора Николая I албанская церковь была упразднена и все ее имущество, архивы, библиотеки, книги, епархии передавались Эчмиадзину.

Апеллируя к вымышленным историческим мифам о том, что Карабах якобы является древнеармянской землей, армяне уничтожали историко-культурное наследие азербайджанского народа, чтобы стереть следы многовекового проживания на этих землях азербайджанцев.

На протяжении почти двухсот лет были затерты или изменены эпиграфические надписи, разрушены могильные плиты захороненных на территории монастырей правителей Кавказской Албании, изменены на армянскую форму албанские кресты, внесены конструктивные изменения в постройки.

При этом, выдавая христианские памятники Кавказской Албании за «вещественные доказательства многовековой истории армянского народа в Карабахе», Армения за годы оккупации занималась разрушением, осквернением, разграблением и присвоением культурного наследия Азербайджана.

По официальным данным, в результате агрессии Армении против Азербайджана на ныне деоккупированных территориях были уничтожены 2 645 историко-культурных, 1 814 архитектурных, 747 археологических памятников, 64 садово-парковых монументальных памятника, 23 музея, 102 757 музейных экспонатов, 4 государственные галереи, 376 произведений живописи. Кроме того, армянскими оккупантами были разрушены 365 клубов, 761 библиотека, 193 дома культуры, 310 храмов, 72 мечети, 199 курганов, 161 древнее кладбище, 184 древних поселения, 165 культовых сооружений и святынь, и 39 гробниц.

Говоря о «вандализме» со стороны Азербайджане армянские горе-пропагандисты забывают о том, что в самой Армении не были приложены никакие усилия для сохранения историко-культурного наследия азербайджанского народа.

Американский археолог Филип Коль, указывая на преобладание мусульманского населения на территории современной Армении до подписания Туркменчайского договора 1828 года и последовавшим за ним переселением на эти земли армян, отмечал, что «к какой бы демографической статистике мы не обратились, не подлежит никакому сомнению, что значительные материальные памятники ислама должны были существовать в этом регионе». «Их почти полное отсутствие в наши дни не может быть случайным», – подчеркивал он.

Неслучайно до сегодняшнего дня армянская сторона затягивает вопрос отправки миссии ЮНЕСКО в Карабахский регион Азербайджана. Визит миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории покажет не только факты, свидетельствующие о заботе властей Азербайджана по охране и сохранению христианского наследия, но и вопиющие случаи армянского вандализма. А тем временем Абрамян кичится тем, что пресс-релиз института «Араратский Альянс» был распространен «более чем 200 мировыми СМИ», хотя на сайте САР приведены ссылки всего лишь на 6 изданий…