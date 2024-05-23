Сотрудники Центра аналитической экспертизы Минздрава успешно выступили на ЧМ по кунг-фу, сообщает #.

16-19 мая 2024 года сборная команда Федерации кунг-фу Азербайджана, действующей при Китайской ассоциации боевых искусств, приняла участие в чемпионате мира в итальянской Перудже. В чемпионате приняли участие 25 азербайджанских спортсменов, среди которых были взрослые, ветераны, юниоры и кадеты. Всего в соревнованиях приняли участие 870 спортсменов из 23 стран.

Азербайджанские спортсмены завоевали 8 золотых медалей по виду кунг-фу-саньда, 3 золотые и 2 серебряные медали по лайт-саньда. Ветераны завоевали 2 золотые медали по виду лайт-саньда, а юниоры и кадеты — 7 золотых и 3 серебряные медали. Таким образом, в командном зачете сборная Азербайджана заняла первое место.

Чемпионом мира стал сотрудник Центра аналитической экспертизы Минздрава Рафик Худаев, а другой сотрудник Талех Исаев был признан самым техничным спортсменом на соревнованиях.