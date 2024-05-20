Азербайджанский параатлет Саид Наджафзаде занял первое место на чемпионате мира в японском городе Кобе.

Как сообщает Национальный паралимпийский комитет, он завоевал титул чемпиона мира в соревнованиях по прыжкам в длину в категории Т12 с результатом 7,30 метра.

Отметим, что это первая золотая медаль 25-летнего спортсмена на чемпионате мира. Ранее Саид Наджафзаде завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходившем в прошлом году в Париже, и занял 3-е место на Паралимпийских играх в Токио (2021 год – ред.).

Напомним, что два дня назад азербайджанский параатлет Ламия Велиева завоевала золотую медаль в забеге на дистанции 100 метров.