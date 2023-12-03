Футболист сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его победы на чемпионате мира 2022 года хотел Бог, передает ESPN.

«Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира, что он даст мне это. Я всегда в это верил. На пути было много крупных камней, мне было по-настоящему нелегко, но в конечном счете это произошло», — сказал Месси.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. В решающем матче аргентинцы в серии пенальти обыграла Францию. Месси признали лучшим игроком турнира.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. Сейчас в МЛС пауза. Новый сезон стартует в 2024 году.

30 октября Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Сейчас сборная Аргентины играет в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. После шести туров аргентинцы идут на первом месте, набрав 15 очков. Второе место занимает Уругвай (13).