Своего первого педагога большинство помнит всю жизнь. Именно он становится проводником в мир знаний и от него во многом зависит, полюбит ли ребенок учебу и школу. Учителям начальных классов приходится быть не только педагогами, но также воспитателями и психологами. Однако уровень подготовки многих учителей в отечественных школах оставляет желать лучшего. Об этом говорят результаты сертификационного экзамена. Отметим, что первый этап сертификации в стране охватывает 2022-2027 годы.

Как заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на встрече в Университете АДА с преподавателями, добившимися высоких результатов на сертификационном экзамене, цель процедуры в том, чтобы учащиеся азербайджанских школ получали качественное образование. По его словам, в экзаменах приняли участие 38 000 преподавателей. 35% учителей начальных классов нуждаются в усовершенствовании. Они набрали 0-29 баллов. Набравшие 51 и более баллов, составляют 10%. Результаты 55% удовлетворительные, то есть 30-50 баллов. К процессу на сегодняшний день были привлечены более 30 000 учителей начальных классов.

Тех, кто набрал высокие баллы, ждет повышение зарплаты, и это является одним из основных поощрительных моментов сертификации. С этим все ясно, но кто ответит за низкую подготовку остальных, и что нужно сделать, чтобы в школах было больше квалифицированных кадров, в том числе в начальных классах?

Эксперт в области образования Сабина Алиева считает, что по поводу низких показателей молодых педагогов, вопросы нужно задавать тем учебным заведениям, которые выпустили такие кадры.

«Результат таких учителей – это результат работы вузов. Что касается низких показателей педагогов со стажем, они означают, что те не работают над собой. Конечно, важно, и чтобы вопросы на экзамене соответствовали международным стандартам сертификации, и программа, которую преподают учителя, должна быть соответствующей. Если говорить о качестве образования в школах, то есть важный момент, о котором нельзя не упомянуть. Педагоги в школах увлеклись репетиторством, особенно в начальных классах. Большая часть их не хочет выкладываться на уроке, а делают ставку на работу частным образом», – сказала она #.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов в свою очередь поделился своим мнением:

«Хорошо, что в нашей стране проводятся мониторинги, определяющие уровень подготовки педагогов. Начальная школа, можно сказать, фундамент образования, и важно, чтобы он был качественным. В Азербайджане начальное образование – с 1 по 4 классы, а во многих западных странах – по 5, а где-то и по 6 класс. Нужно уделять этому уровню особое внимание. В некоторых школах, преимущественно центральных, в классах может быть по 40 человек. В лицеях же и гимназиях в классах где-то 12-15 человек, что позволяет уделить каждому внимание, потому там нередко ученики добиваются лучших результатов».

В начальных классах, по его словам, работа с каждым учеником особенно важна.

«Почему сейчас так популярно репетиторство? Потому что учитель занимается с ребенком индивидуально или же с небольшой группой детей. Если мы хотим улучшить качество образования в начальной школе, нужно для начала сделать так, чтобы в классе было не более 20 учеников. И, конечно, необходимы квалифицированные учителя. В 90-ых годах прошлого века многие педагоги по разным предметам переквалифицировались в педагогов начальных классов, пройдя переподготовку. Они считали, что это более привлекательная работа. В итоге учителя химии, биологии и т.д. стали учителями начальных классов. Но начальная педагогика подразумевает совсем другую методику. И непрофессионализм таких учителей, конечно, влияет на знания учащихся. И еще – одно время в педагоги шли те, кто не прошли на другие специальности. Например, хотел абитуриент стать юристом, но набрал мало баллов и попал в педагогический вуз. Однако сейчас ситуация изменилась, в педагогический вуз попасть уже не так просто. Проходной балл повысился и это хорошо. Теперь молодежь, идущая в педагогические вузы, делает это в большинстве случаев сознательно», – подчеркнул эксперт.

Исрафилов также отметил, что в начальных классах важны не только знания педагога. В первую очередь важна работа с учениками, он должен уметь с ними правильно взаимодействовать, суметь найти общий язык.