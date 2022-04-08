Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил на пресс-конференции после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в четверг, передает Интерфакс.

«Мне жаль говорить это, но это правда: битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии.

Это не будет локальная операция, исходя из того, что мы видим по подготовке России к этому. У России есть свой план, у нас есть наш, и результат этой битвы будет решен на поле боя», — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы союзники не говорили Украине, что они все еще в раздумьях и им необходимо соблюсти все процедуры, что многие проблемы должны быть решены перед тем, как они примут решение.

«Либо вы поможете нам сейчас, и я говорю о днях, а не неделях, либо ваша помощь придет слишком поздно. Многие люди умрут, многие мирные жители потеряют дома, многие села будут разрушены именно потому, что эта помощь пришла слишком поздно», — резюмировал Кулеба.

Этому предшествовало сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинские защитники ожидают в ближайшие дни тяжелых боев с оккупантами в направлении Донецкой, Луганской, Харьковской областей.

По данным Генштаба ВСУ, россияне продолжают попытки подготовить наступательную операцию на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Интересно, похоже ли на то, что в предстоящих сражениях на Донбассе будет решаться исход всей этой войны? И что можно сказать о словах Кулебы? Эти вопросы # адресовало украинским военным экспертам.

Павло Лакийчук, военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Киев):

— Аналитики и месяц назад, и неделю тому говорили, что завершение (первой) «битвы за Киев» это, к сожалению, не конец войны. Это промежуточный результат, оперативная победа. Враг понес серьёзный урон, но не разгромлен. Он смог более-менее организованно отступить на одном из стратегических направлений, укрепиться на других. И даже если овладение Киевом первоначально было основной его задачей, которую он не смог выполнить, то это не значит, что, одержав оперативное поражение, он не изменит цели операции, её тактику, не перенаправит направления основных ударов.

Судя по тому, как происходит перегруппирование сил, основные удары будут направлены с востока и юго-востока или с востока и юга. Об этом говорят и разведка, и спецслужбы наших партнеров, которым нет оснований не доверять.

Война — процесс динамичный и её исход всегда зависит от подготовленности к ней войск, от мужества и стойкости воинов. И от «чёрных лебедей» — заранее предсказать исход какого сражения станет «переломом» в войне можно, но это гадание, а не прогноз. Поэтому говорить, что битва за Донбасс решит исход российско-украинской войны я не буду.

Битва видится тяжелой. И в какой-то степени я согласен с министром Кулебой — для меня здесь смешались и личные переживания, и профессиональные ожидания. Как будут развиваться события, предсказать сложно — все будет зависеть от тактики, которую изберут воюющие стороны. Но верить в Победу нужно! И настраиваться на неё тоже — без этого никак… Украинские воины мотивированы, злы, верят в победу! И я им её желаю!

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Сказанное Кулебой действительно правда. Битва за Донбасс имеет все шансы стать генеральным сражением этой войны. То, как Россия сколачивает остатки войск, говорит об этом. Единственное что ясно, это то, что оперативная инициатива не на их стороне. Если присмотреться, то они пытаются меньшими силами повторить то, что делало советское командование в 1943 году. Удары по Барвенково, выход через Кальмиус. Это все читается нашими войсками, и я уверен, что ими заготовлены сюрпризы. Но также велик риск того, что Россия не пойдет на мир после этого сражения. Я убежден, что Украине придется проводить дальнейшее наступление уже на территории России. Принуждая их к миру. И именно в этом я вижу смысл слов западных союзников относительно затягивания конфликта — в данном случае действительно неизвестно, когда он закончится. Потому нам стоит пока что ждать победы украинских войск на Донбассе, а уже дальше будет видно.