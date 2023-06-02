Михаил Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» высказал мысль, что самым страшным пороком является трусость. Именно трусость порождает другие грехи, в том числе и предательство.

Развязанная Россией война в Украине стала лакмусовой бумажкой для определенной части российского общества. Тщательно скрываемые доселе мерзости, низменности после войны всплыли на поверхность, как всплывают на поверхность воды экскременты, как бы ты их глубоко не потоплял.

И дело даже не в том, что большая часть российского общества, одурманенное лживой пропагандой военно-политического истеблишмента и придворных лизоблюдов в лице представителей СМИ и разношерстных экспертов, оправдывает агрессию и убийства ни в чем неповинных мирных украинцев.

Самое ужасное то, что нынешняя Россия стала походить на Советский Союз времен правления Сталина. В данном контексте речь идет о всеобщей атмосфере животного страха и предательства, царящей, как в сталинском Союзе тогда, так и путинской России сегодня.

Брат доносил на брата, родители предавали своих детей, а те, в свою очередь, родителей. Самый страшный порок властвовал безраздельно.

В нынешней России в разрезе войны в Украине сталинизм и сопутствующие ему отвратительные проявления приобрели новое дыхание. «Предателей» ищут и предают анафеме не только по всей стране, но и в собственной семье. Особенно рьяно за поиски «изменников» взялись представители так называемой политической элиты.

Петр Толстой. Журналист, пропагандист, заместитель председателя Государственной Думы РФ. Его имя не так широко известно, в частности, азербайджанской аудитории, как имена прикормленных кремлевских шавок в лице Соловьева, Норкина, Симоньян и других, но в цинизме от них он недалеко ушел. А может даже и обскакал.

Так, Петр Толстой на телеканале «Россия 1» признался в «ужасном прегрешении» и принес за это публичные извинения. И знаете, в чем состояло «ужасное прегрешение»? В том, что его дочь ездила на две недели на стажировку в США, а также в его учебе во Франции.

Толстой отметил, что Александра действительно находилась в Штатах, но недолгое время — о длительном обучении за океаном не было и слова.

«Она там не училась, она ездила на стажировку от школы. Их повезли, она была две недели в Соединенных Штатах. Это ужасное мое прегрешение, я понял, что это моя глобальная вина, потому что с тех пор дочка выросла, закончила университет, пошла на работу, а мне все говорят: «У тебя дочка в Америке, ты сволочь! Мордатые эти депутаты, они все продали», — сказал он.

Создается трагикомичная картина с вытекающим вопросом: кто в данной ситуации большее чудовище? Безмозглая часть общества, которая приравнивает учебу в США к измене, или отец, который извиняется за то, чего не совершала дочь? Ведь получается, что, пусть и косвенно, но Петр Толстой пытается откреститься от собственной дочери. И ради чего? Ради мягкого кожаного кресла в Госдуме, материальных благ и положения в обществе. Окажись давление толпы чуть посильнее, то Толстой обвинил бы свою дочь и в предательстве. Благо прецедент имеется.

В августе прошлого года сенатор Совета Федерации от Ханты-Мансийского АО Эдуард Исаков оценил высказывания дочери Дианы, выступившей против войны в Украине как предательство.

«Видимо, она получила денежные средства от данных средств массовой информации (имеется в виду СМИ-«иноагенты» — ред.), другими словами — продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем».

Действительно, сложно подобрать слова, когда в путинской России отцы предают и отрекаются от своих детей. В советское время гражданам «нерушимого Союза» в пример ставился омерзительный поступок стукача Павлика Морозова, сдавшего с потрохами родного отца. Сегодня в России в почете толстые, исаковы и прочие «павлики морозовы наоборот» XXI века.

Напоследок хотелось бы напомнить зампреду Госдумы РФ слова его знаменитого предка – великого русского писателя Льва Толстого: «Когда тебя предали — это всё равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается». Сможет ли дочь Толстого обнять отца, после того как он сломал ей руки? Вопрос не из легких…