Три лодки, направлявшиеся из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова и перевозившие 300 человек, пропали в водах Атлантического океана, об этом агентству Reuters сообщила представитель неправительственной организации Caminando Fronteras. занимающейся перевозкой мигрантов в Европу,

По ее данным, две лодки, на одной из которых находилось около 65 человек, а на другой — от 50 до 60, исчезли 15 дней назад.

Третье судно покинуло Сенегал 27 июня с примерно 200 людьми на борту, и с тех пор также не подавало сигналов и не было обнаружено.