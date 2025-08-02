Президент США Дональд Трамп сообщил, что атомные подводные лодки, которые он приказал передислоцировать из-за угроз Дмитрия Медведева, уже находятся ближе к России.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Трамп сказал, что Медведев имеет «острый язык» и что он не должен был говорить подобные вещи. В ответ на вопрос, приблизились ли подводные лодки к России, глава Белого дома ответил утвердительно.

«Они приблизились к России. Да, они приблизились к России», – ответил Трамп.

Он также подтвердил, что если соглашение о мире в войне с Украиной не будет заключено, то США введут санкции.

1 августа Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что приказал переместить две атомные подводные лодки на случай, если провокационные заявления Медведева окажутся не просто словами.

Накануне Медведев опубликовал пост, в котором упомянул о советской системе автоматического ядерного удара – «Мертвая рука», а также призвал Трампа «вспомнить любимые фильмы о ходячих мертвецах».

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

Медведев на это заявил, что Трамп «играет в игру ультиматумов с Россией». Тогда же он сказал, что «каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне» и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с «его собственной страной».