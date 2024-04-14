На Канарских островах местные жители устали от туристов и требуют спровадить их всех домой. С такой инициативой выступила группа активистов на Тенерифе и объявила голодовку. Об этом пишет focus.ua со ссылкой на BILD.

Так, около 20 гражданских местных инициатив объединились в организацию Canarias seagota и вместе выступили против туристов и объявили голодовку.

«Я чувствую себя здесь иностранцем, мне больше не комфортно. Вроде все создано для британских и немецких туристов, которые просто хотят пить дешевое пиво, лежать на солнышке и есть гамбургеры и картошку фри», — рассказал один из протестующих.

Активисты обвиняют туристов в ухудшении состояния окружающей среды, пробках на дорогах, росте цен, нехватке воды и жилья, в перенаселении островов и появлении проблем в секторе здравоохранения.

Также протестующие хотят, чтобы на островах прекратили строительство отелей и полей для гольфа и ввели налог на туризм. Они возмущены тем, что власть не развивает здесь промышленность и сельское хозяйство, зато сосредоточила все внимание на развитии туризма.

В прошлом году на Канарские острова приехало около 14 миллионов иностранцев. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 13%. В этом году сохраняется тенденция увеличения количества туристов.

«Бедность растет, качество жизни снижается, на улицах вы видите больше бездомных, чем когда-либо прежде. Мы приближаемся к социальному и экологическому коллапсу. Кажется все поставлено на службу туризму. Потребности населения не учитываются», — говорит активист Рубен Перес.