Франция, в отличие от соседних Испании и Италии, пока еще не так активно протестует против чрезмерного туризма, но первые тревожные звоночки уже звучат.

Жители парижского Монмартра бьют тревогу из-за чрезмерного наплыва туристов, опасаясь, что их живописный район на холме может стать второй Барселоной или Венецией, ведь число посетителей резко возросло после прошлогодних Олимпийских игр, передает reuters.com.

В частности, парижанка Анн Реноди, которая проживает в этом районе почти 30 лет и возглавляет ассоциацию «Жить на Монмартре», говорит, что исторический квартал, прославленный фильмом «Амели» 2001 года, теперь напоминает парк развлечений.

«Люди приходят на три часа, развлекаются, покупают берет или блинчик и уходят – как в парке развлечений», – рассказала она.

Тем временем магазины, где продавались основные продукты питания для местных жителей, исчезают, ведь их заменяют закусочные и сувенирные лавки.

«У нас осталось две-три мясные лавки, две сырные лавки. Они исчезают одна за другой. Теперь там полно точек с мороженым, блинчиками и тако», – пожаловалась женщина.

Чтобы как-то исправить ситуация, ассоциация местных жителей предложила мэрии Парижа принять ряд мер, аналогичных тем, что действуют в других популярных туристических местах Европы: ограничение численности туристических групп до 25 человек, запрет на использование громкоговорителей и повышение туристического налога.

В 2024 году число туристов в парижском регионе достигло 48,7 млн человек, причем около 11 миллионов ежегодно посещают Монмартр, в основном ради фотогеничной базилики Сакре-Кер. В результате его узкие мощеные улочки забиты туристическими группами, что вызывает раздражение у местных жителей.

«Иногда мне приходится повышать голос и говорить: «Извините, я хочу пройти», – жалуется 44-летняя местная жительница Антея Кенель.

В свою очередь парижские власти заявляют, что 2025 год обещает быть очень туристическим: количество бронирований в январе выросло на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

При этом Эрик Лежуандр, мэр 18-го округа Парижа, куда входит Монмартр, считает самой серьезной проблемой для местных жителей рост цен на жилье что может привести к оттоку местных жителей.

«Для меня главная проблема – это жилье. Это означает борьбу с Airbnb и платформами аренды жилья», – отметил он.

По данным сайта meilleursagents.com, цены на недвижимость на Монмартре выросли на 19% за последнее десятилетие. Квартира площадью 40 квадратных метров недалеко от площади Тертр теперь может стоить около 500 тысяч евро.

Чтобы решить эту проблему, Париж ужесточил правила краткосрочной аренды, сократив годовой лимит на сдачу в аренду основного жилья со 120 до 90 дней.