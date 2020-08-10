У берегов Антарктиды найден загадочный замерзший корабль

Пользователь Google Earth обнаружил 122-метровый «ледяной корабль» у берегов Антарктиды, сообщает Daily Mail.
Видео было опубликовано пользователем YouTube MrMBB333, который называет себя «земным сторожем».
Автор видео указывает на то, что на изображении можно заметить характерные черты корабля и симметричные элементы, которые не могут быть случайными.
На опубликованном видео можно заметить большую массу льда, которая очень похожа на круизный лайнер.
Это вызвало целый ряд предположений и теорий заговора в комментариях к видео. Некоторые утверждают, что это забытый корабль с секретной базы нацистов. Другие считают, что это секретное судно, которое спасет «элиту» в случае апокалипсиса или инопланетного вторжения.(Газета.Ru)