У берегов Антарктиды найден загадочный замерзший корабль

Пользователь Google Earth обнаружил 122-метровый «ледяной корабль» у берегов Антарктиды, сообщает Daily Mail.

Видео было опубликовано пользователем YouTube MrMBB333, который называет себя «земным сторожем».

Автор видео указывает на то, что на изображении можно заметить характерные черты корабля и симметричные элементы, которые не могут быть случайными.

На опубликованном видео можно заметить большую массу льда, которая очень похожа на круизный лайнер.

Это вызвало целый ряд предположений и теорий заговора в комментариях к видео. Некоторые утверждают, что это забытый корабль с секретной базы нацистов. Другие считают, что это секретное судно, которое спасет «элиту» в случае апокалипсиса или инопланетного вторжения.(Газета.Ru)