Пока развитые страны мира стремятся к гуманизации в отношении животных и предпринимают для этого соответствующие шаги, в Азербайджане жизнь животных, как домашних, так и диких на законодательном уровне чаще всего ничего не стоит. А значит, их можно содержать в неприемлемых условиях и не бояться никакого наказания.

О фактах жестокого обращения с дикими животными, используемыми для продажи и в индустрии развлечений, мы писали уже не раз, но проблема не теряет своей актуальности. В ресторанах и центрах отдыха по-прежнему нередки случаи содержания таких животных в маленьких клетках на потеху посетителям. Важно не только снимать такие факты на видео и обращаться в соответствующие структуры, но и не приносить таким заведениям доход в качестве клиентов, отдавая предпочтение тем, в которых нет подобных «развлечений».

Радует, что в Азербайджане стало больше неравнодушных граждан, которых возмущают случаи жестокого обращения с животными, и они искренне хотят им помочь. Огорчает отсутствие нужного законодательства и нежелание соответствующих структур видеть очевидное.

На днях в facebook разместили видео, на котором обезьяна сидит в маленькой клетке, да еще и с цепью на шее.

«Эту обезьяну держат в клетке в поселке Пираллахы, при местном ресторане. Ни матрасика, ни миски, животное повисает на клетке, когда устает сидеть на решетке»,– пишет автор видео Нармин Эфендиева.

По ее словам, обезьяну содержат в таких условиях в рыбном ресторане при въезде на остров.

Она отметила, что и имиджа ресторану от этого животного никакого, обезьяна агрессивная. Впрочем, ее агрессия неудивительна, нахождение в таких условиях, не может не отразиться на психике животного.

Это видео одно из множества, к сожалению. Оно оставляет много вопросов, с которыми необходимо разбираться. Об этом # сказал глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев. Надо точно установить вид, некоторые обезьяны, в частности макака-резус, находятся в списке животных, запрещенных для международной торговли. Необходимо выяснить, легально или нелегально животное оказалось в нашей стране, есть ли на него все необходимые документы.

«Но как бы оно ни попало в Азербайджан, сейчас оно эксплуатируется в сфере развлечения, хотя непонятно, как это зрелище может кого-то развлекать. Однозначно одно– это нездоровая тенденция, которая продолжается не первый год. У нас отсутствует нормальное законодательство, которое бы наказывало по всей строгости за то, что животное содержится в таких условиях. За все мое время работы в обществе защиты животных (с 1994 года) я не помню ни одного случая, когда бы к нам обратились соответствующие государственные органы (правоохранительные органы, прокуратура и т.д.) для того, чтобы наши специалисты провели экспертную оценку содержания животного, хотя мы это предлагали»,– говорит Гараев.

Правоохранительные органы обращаются исключительно в министерство экологии, мандат которого охрана природы. Данная структура не занимается охраной только каких-то видов, соответственно она охраняет природу в комплексе.

«В рамках своих полномочий Минэкологии может только изъять животное, если, по их мнению, или по мнению привлеченных экспертов, оно содержится в ненадлежащих условиях. В качестве таковых обычно выступают зоологи, которые определяют, есть ли у него еда, освещение и т.д. Но при этом главенствует принцип: «Тюрьма- это не страшно, лишь бы кормили». Когда речь о диком животном из природы Азербайджана, то его изымают и отправляют в центр реабилитации животных в Алтыагач. Там созданы определенные условия при поддержке наших активистов, спонсорская помощь. Но таким животным как эта обезьяна,– подчеркивает зоозащитник,– не получается вернуть утерянное, и они долгие годы, если не навсегда, остаются в клетках, вольерах. В любом случае, это животное не ждет свобода. Его искалечили те, кто выловили, продали, привезли в страну, и те, кто его содержит в таких жутких условиях. Да и где в Азербайджане для него природные условия? В лучшем случае, его ждет тюрьма получше и лучшая забота».

И самое страшное, как говорит Гараев, что никакого наказания за содеянное преступники не понесут, кроме разве что символического штрафа.

«Это лишь то, что попало в интернет, сотни диких животных проводят всю жизнь в аду и их никто не видит, или видит, но не пытается это изменить. Я призываю через ваше СМИ наших граждан к активной гражданской позиции. Такие случаи нужно освещать и пресекать, чтобы подобное не продолжалось и не повторялось. Призываю государственные органы, парламент к пересмотру действующего законодательства, его усилению и принятию широкомасштабного закона о защите животных, где должны быть отражены, в том числе вопросы защиты диких экзотических животных. При этом закон не просто должен быть принят, он должен работать, в противном случае от него не будет толку».

Начальник Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде сказал # о том, что изъять животное можно, если оно в свою очередь было изъято из дикой природы Азербайджана. Обезьяна здесь не обитает, значит, ее купили из-за рубежа и есть соответствующие документы. Можно только наложить штраф, если обнаружится, что ее били, обращались жестоко.

«Когда мы получаем обоснованную жалобу по поводу содержания таких животных, мы проверяем ее, и если она соответствует действительности, принимаем меры в рамках действующего законодательства. Так, если клетка маленькая, – говорит он, – владельцы должны будут поменять ее на клетку подходящего размера. Если после наложения штрафа, вновь будет зафиксировано жестокое обращение с животным, владельцы снова будут оштрафованы. Для того чтобы изъять животное, в данном случае должны быть очень веские основания. Нигде нет критериев, что в клетке должны быть миски, подстилка, что не должно быть цепи, и владелец найдет, чем обосновать все это».

То, что условия содержания обезьяны нельзя назвать нормальными, очевидно, и мы, выслав это видео Министерству экологии, надеемся, что хотя бы будут предприняты меры для их улучшения. Понятно, что данная структура скована несовершенством законодательства, но это означает только одно – его необходимо менять и дополнять, ведь только тогда несчастных животных станет меньше.