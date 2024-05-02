В США продолжается судебный процесс, в ходе которого бывшего президента США Дональда Трампа, который снова баллотируется на этот пост от Республиканской партии, обвиняют в незаконных выплатах порнозвезде Сторми Дэниелс.

Во время заседания председательствующий судья Хуан Мерчан оштрафовал Трампа за нарушение запрета на публичные заявления и предупредил, что невыполнение требований суда может обернуться тюремным сроком.

Суд признал Трампа виновным в нарушении его приказа, запрещающего публичные нападки на свидетелей, присяжных, сотрудников суда и их родственников. Он назначил по тысяче долларов штрафа за каждый из девяти эпизодов. Экс-президента также обязали удалить семь «оскорбительных постов» из его соцсети Truth Social и два сообщения — с сайта предвыборной кампании.

Мерчан также предупредил бывшего президента, что его могут отправить в тюрьму, если он продолжит нарушать приказы суда.

«Ответчик предупреждается, что суд не потерпит продолжения умышленных нарушений его законных распоряжений. Если это будет необходимо и уместно в данных обстоятельствах, суд назначит наказание в виде лишения свободы», — заявил Хуан Мерчан.