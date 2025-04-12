Великий русский поэт Михаил Лермонтов в своем стихотворении «Прощай, немытая Россия» охарактеризовал свою родину, как страну рабов и господ. С тех пор минуло почти 150 лет, а в России ничего не изменилось. Разве что, помимо наличия рабов и господ, она стала еще и страной парадокса и абсурда.

Парадокс заключается в том, что сегодня Россия на государственном уровне совершает агрессорские действия в отношении Украины, уничтожаются города и села, истребляются мирные жители, а правоохранительные органы в это же время в активном поиске террористов внутри страны.

То есть, внешний террор (иначе и не назовешь – авт.) является делом благородным и достойным похвалы, а вот в пределах государства «террор» наказывается жестко. И знаете, кто является «террористом»? Каждый, кто выступит против войны в Украине, автоматически становится «предателем» и «террористом». В лучшем случае, если эта фраза вообще уместна, иноагентом и экстремистом. Хотя в глазах блюстителей порядка, да и всего российского военно-политического истеблишмента – это одно и то же. Просто срок лишения свободы чуть меньше.

Абсурд же состоит в том, что за одну и ту же фразу в России кто-то является потенциальным «террористом», а другой – не только занимает неплохую должность, в данном случае, в информационном поле, но и на хорошем счету у власть предержащих. Кто-то может усомниться в моих словах: мол, закон для всех одинаков. Но дело в том, что свою роковую роль для бедолаги сыграла…география. Понимаю, что все немного запутанно, но минуту терпения, и все станет ясно.

Итак, жителя Красноярска обвинили в призывах к терроризму из-за комментария в адрес главы телеканала RT и государственного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

42-летнего красноярца обвиняют в том, что в ответ на слова Маргариты Симоньян о том, что «в ядерном взрыве над Сибирью нет ничего страшного», он предложил «взорвать бомбу над Москвой». Вот и все.

Комментарий житель Красноярска по имени Вячеслав К. написал в октябре 2023 года. Где именно он его оставил, неизвестно.

Несчастный красноярец в этой фразе изменил Сибирь на Москву, и все. А вот за это «и все» ему грозит до 7 лет колонии. Как видим, спустя почти два года «справедливое возмездие» настигло Вячеслава К.

Кстати, и Маргарита Симоньян тоже получила по заслугам. Нет, ее не посадили, кто же посадит особу, приближенную к императору. Спустя год с хвостиком после предложения «взорвать ядерную бомбу над Сибирью», она была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. И вручал орден сам президент России Владимир Путин.

Обратная сторона справедливости. Хотя и Симоньян, и Путина понять можно. Согласитесь, что есть «огромная разница» между взрывом над Сибирью и взрывом над Москвой. Сибиряков не жалко, а вот Москву не трожь. Там сам глава государства восседает. И на примере Славки правоохранительные органы популярно объяснили всем россиянам.

Есть желающие поиграть «ядерным взрывом»? Если есть, то правила таковы: коли речь пойдет о Москве, то он (простите за тавтологию) пойдет за Славкой. Ну, а если пожелаете порезвиться в Сибири, то вам приз: останетесь на свободе. На орден не надейтесь, вы же не Симоньян…