Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил украинцам на оккупированной территории «перевоспитанием в Сибири».

Как заявил политик в интервью российским пропагандистам, на оккупированных территориях есть люди, которые «вредят России». По его мнению, их надо «отправлять в Сибирь на перевоспитание», пишет «Дождь».

«Если это люди, которые вредят России, их надо разоблачать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — сказал он.

По его словам, Россия должна убедить жителей аннексированных регионов, что «вернулась навсегда».

Как сообщал УНИАН, во время того же интервью Медведев отметился новой порцией странных заявлений о войне и Киеве. Он заявил, что считает украинскую столицу «российским городом». По его мнению, именно там якобы должны остановиться российские войска.

Медведев также заявил, что Одесса — «русский город», который должен «вернуться домой».