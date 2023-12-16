Швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) — крупнейшая в мире по вместимости контейнеровозов — после нападений на суда в Красном море прекращает использовать маршруты через Суэцкий канал, сообщают западные СМИ.

Согласно заявлению компании, часть судов перенаправят по маршрутам вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки: в результате перевозки будут идти дольше, чем через Суэцкий канал.

Накануне судно MSC подверглось атаке: ракета, запущенная с контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена, попала в грузовое судно MSC Palatium III. Пострадавших в результате атаки не было, но судну пришлось прекратить выполнение рабочих операций.

Также повстанцы заявляли, что пытались атаковать другое судно компании — MSC Alanya. По информации мониторинговой платформы MarineTraffic, оба судна направлялись в Джидду, Саудовская Аравия.