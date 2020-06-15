«Ты нам очень нужен!»: пользователи Интернета неустанно пишут Бахраму Багирзаде, заразившемуся Covid-19

Тысячи бакинцев, переживающие за состояние легендарного квнщика, актера команды КВН «Парни из Баку», издателя, общественного деятеля Бахрама Багирзаде, оставляют свои пожелания на его странице в соцсети Фейсбук, сообщает #.

Друзья Бахрама, многочисленные поклонники его таланта, артисты, спортсмены признаются в любви известному бакинцу, желают ему скорейшего выздоровления, с нетерпением ждут его позитивных статусов, новых книг, грандиозных проектов, которыми он неустанно радует всех нас.

В самый сложный период карантина, когда люди были вынуждены находиться на самоизоляции, не имея возможности покидать свои дома, Бахрам Багирзаде вселял в людей надежду и дарил позитив, устраивая ежедневные мероприятия онлайн. Он организовал многочисленные эфиры с известными людьми, общался с народом, устраивал конкурсы, трудился над новыми книгами для детей.

Накануне стало известно о том, что в связи с резким ухудшением состояния Бахрам Багирзаде был переведен из клиники, в которой он лечился от коронавируса, в реанимационное отделение Центрального таможенного госпиталя.

Беспокойство за актера нарастало и в связи с сообщением, которое он отправил своим друзьям за день до случившегося:

«Мои дорогие друзья! Я вас очень люблю, уважаю и на протяжении многих лет каждое утро пытаюсь улучшить ваше настроение и каждый вечер желаю вам доброй ночи. Надеюсь на понимание, потому что в ближайшие два месяца по уважительным причинам я не смогу отвечать на ваши звонки и сообщения. Даст Бог, когда я вернусь в зону комфорта, я обязательно с вами свяжусь. С надеждой на понимание и глубочайшим уважением к каждому из вас, ваш Бахрам».

Заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев сообщил журналистам, что анализы и обследования выявили серьезные негативные изменения: поражено свыше 90 процентов легких, артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а затем и к аппарату ЭКМО, после чего его состояние стабилизировалось, но по прежнему расценивается врачами как критическое.

Лечение Бахрама Багирзаде находится под контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Периодически информацию о состоянии Бахрама Багирзаде комментируют врачи госпиталя. По их словам, они также консультируются с европейскими специалистами, в основном, с итальянскими.

Супруга заслуженного артиста Азербайджана Шахла Багирзаде также выходит на связь с представителями СМИ. «Мы все молимся, чтобы он поправился», — заявила она.

К счастью, супруга и дети Бахрама Багирзаде не заразились Covid-19, но, ввиду происшедшего, взяты под наблюдение специалистов.

В семье Бахрама Багирзаде затрудняются ответить, где артист мог подхватить коронавирус.

Ранее артист опроверг информацию о своем заражении, а также в резкой форме высказался о тех людях, которые обвинили его в «пиаре» Covid-19:

«Если у человека поднялась температура, это не означает, что у него коронавирус. Если у кого-то вылез прыщик на пятой точке, это не означает, что у него появился шанкр. Я могу долго продолжать этот ассоциативный ряд, но зачем? Тех, кто отправил меня к Всевышнему, я прощаю. Но тех, кто приписывает мне какие-то мифические сделки на «короне», я вычёркиваю. Я могу сняться в рекламе, потому что я артист и это часть моей профессии. Я могу проводить прямые эфиры, потому что это тоже часть моей профессии. Но я не занимаюсь рекламой вирусов, в короне они или без. Возможно, у тех, кто мне это приписывает, матери, отцы и сёстры зарабатывают таким образом? Это их выбор и если они так поступают, мне их искренне жаль. Но я не торгую смертью и болезнью, которая унесла тысячи жизней. И это мой осознанный выбор», — написал артист, поблагодарив всех мнимых и истинных друзей, подчеркнув, что Бог в очередной раз «расчистил поле его жизни для новых всходов».

Через несколько дней после этого заявления состояние актера ухудшилось.

Известный азербайджанский продюсер и шоумен, народный артист, член легендарной команды «Парни из Баку» Мурад Дадашев написал на своей странице в Instagram:

«Мой друг и брат, Бахрам! Ты дорогой и уважаемый человек не только для семьи и друзей, но и для всех. Будь уверен, что весь Азербайджан молится о тебе. Храни тебя Всевышний! У тебя есть хороший слоган — #pozitivol! Будем позитивными, друг! Мы все рядом с тобой, поскорее поправляйся! Мы ждем от тебя хороших новостей! Звони, мы хотим слышать твой голос!».

Художник Пярвиз Гусейнов:

«Бахрам в больнице. Мечтаю, когда он выздоровеет, позавтракать с ним вместе. Потому что он единственный, когда их собрали на «Олимп», попросил у «Зевса» не мраморный бассейн себе на дачу, а мраморный памятник Гаджи Зейналабдин Тагиеву в центре города. Выздоравливай Бахрам. Обязательно выздоравливай. Утро уже. Пора завтракать».

Режиссер Камран Шахмардан:

«Держись дорогой, Человек – позитив! Ты нам очень нужен!»

Врач Наиля Надир Балакишиева:

«Не знаю, что сказать Бахраму. Не знаю, хотя и ко мне и к мужу он обращался всегда неизменно — Доктор. С большим уважением. А помочь нам ему сейчас нечем. Я просто помолюсь вместе со всеми его близкими, родными и друзьями. Да не только с близкими. Лента пестрит фотографиями, молитвами, пожеланиями. Он не может не справиться. Не имеет права. Баку не должен оставаться без своего (не побоюсь этого слова) самого преданного, самого верного и самого любящего его Бакинца!».

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева:

«Держись, дорогой Бахрам! Все наши мысли и молитвы сейчас о тебе!»

Журналист Вугар Иманов:

«Храни тебя Бог, Бахрам! Наши молитвы с тобой! Патриот! Культурный, добрый, талантливый, замечательный человек!

Режиссер Эмиль Гулиев:

«Маэстро, вставай, давай! Болеть совсем не время. Нас впереди ждёт очень много всего интересного. Я очень тебя жду. Давайте, друзья, помолимся за Бахрама. Он этого заслужил».

Художник Ирина Эльдарова:

«Дорогой Бахрам! Тебя все любят и желают здоровья! Всегда будь здоров!»

Многочисленные слова поддержки приходят и издалека.

Главный редактор журнала Russian Business Guide, автор бестселлера «Качели над Каспием» Мария Суворовская:

«Позвонил друг. И говорит: «Маша, почему ты не разместила фото с Бахрамом? У тебя же есть». А я, честно, постеснялась сначала. Потом подумала, я же, как и весь Азербайджан, и все поклонники этого удивительного светлого человека переживаю и молюсь за его здоровье!

Это фото — случайный и маленький фрагмент со съёмок клипа «Я дышу Баку». Бахрам, часть съёмочной группы, таксист, восхищающийся его творчеством. Я тогда в аэропорту наблюдала, как все его знают и любят. Бахрам — настоящий герой, уважение к которому бесконечное. Вся лента Инстаграм и Фейсбуке о самом жизнерадостном Бахраме Багирзаде. Все хотят помочь, хотя бы так… Столько людей посылают Вам, Бахрам, лучи добра! Дай Бог Вам здоровья!».

Редакция # желает скорейшего выздоровления Бахраму Багирзаде!