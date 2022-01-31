Среди продукции оборонной промышленности Турции наибольший интерес вызывают БПЛА.

Об этом заявил журналистам глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Дамир.

«Естественно, в последнее время вырос интерес и к нашим бронетранспортерам, ракетам. Очень большой интерес проявляют страны Африки, ведутся переговоры с некоторыми странами Дальнего Востока и Центральной Азии. Из-за высокого качества нашей продукции запросы поступают из многих стран. У нас также есть отношения с Украиной и Россией, и мы продолжаем работать над тем, чтобы возникший кризис не повлиял на эти отношения», — сказал он.(АПА)