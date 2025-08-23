Американская компания Boeing ведет переговоры о заключении сделки с Китаем о продаже 500 самолетов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Переговоры ведутся относительно моделей самолетов, количества и графиков поставок, при этом контракты зависят от ослабления торговой напряженности в результате первого срока президента США Дональда Трампа и все еще может сорваться, говорится в сообщении.

«По словам одного из собеседников, пожелавшего остаться неназванным, обе стороны все еще согласовывают условия комплексной продажи самолетов, включая типы и объемы моделей реактивных самолетов и графики поставок», — отмечает Bloomberg.

Эта сделка может быть зеркальным отражением ожидаемого китайского заказа Airbus у Франции на 500 самолетов, сообщает Bloomberg.

По словам собеседника агеетства, «мега-продажа Китая, которая готовилась годами, зависит от того, удастся ли обеим странам разрядить торговую вражду, которая берет свое начало еще с первого срока пребывания Трампа на посту президента».

Пекин получил тарифное перемирие еще на три месяца, начиная с 12 августа. Заказ Boeing рассматривается как ключевой элемент торговой сделки, выгодной для Трампа и президента Китая Си Цзиньпина, после длительных и порой противоречивых переговоров, говорится в сообщении.

Предыдущая китайская сделка Boeing, о которой было объявлено в ноябре 2017 года во время государственного визита Трампа, предусматривала поставку 300 самолетов на сумму 37 миллиардов долларов, напоминает агентство.